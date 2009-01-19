Ехануров вынашивает планы создания украинско-китайского самолета

Министерство обороны Украины изучает возможность совместного с Китаем производства нового учебно-боевого самолета L-15.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Минобороны, об этом заявил министр обороны Юрий ЕХАНУРОВ, подводя итоги пятидневного визита украинской военной делегации в Китайскую Народную Республику.

Как отметил Ю.ЕХАНУРОВ, украинская военная делегация поработала очень активно и выполнила всю программу и даже больше.

“Мы очень заинтересованы в наращивании сотрудничества с КНР, в частности, в научно-технической и военно-технической областях. Направления сотрудничества между нашими государствами в военно-технической и военной сферах, которые мы ранее не изучали, отныне будут реализовываться”, - отметил глава отечественного оборонного ведомства.

Ю.ЕХАНУРОВ особо отметил плодотворное сотрудничество с Китаем украинских авиастроителей. По убеждению министра обороны, эта сфера является одним из приоритетных направлений двустороннего сотрудничества. Особенно он выделил производительную работу ОАО “Мотор-Сич” и АНТК им. Антонова.

По мнению Ю.ЕХАНУРОВА, особенно актуально уже появилась тема совместного двустороннего производства нового самолета L-15.

“Мы имеем достаточные мощности в Министерстве обороны для того, чтоб реализовывать подобные проекты. Сейчас мы изучим технологические возможности наших авиаремонтных предприятий и проведем конкретный переговорный процесс с представителями Китая с точки зрения возможного производства таких учебно-боевых самолетов. Это очень серьезная тема”, - подчеркнул министр.

Говоря о цели посещения военно-морской базы Народно-освободительной Армии Китая в Шанхае, глава отечественного оборонного ведомства отметил, что сейчас Министерство обороны Украины работает над программой “корвет”.

“Мы внимательно изучаем все то, что есть в мире лучшее, рациональное и имеет хорошее соотношение “цена-качество”. Именно этому была посвящена эта часть нашей программы”, - сказал Ю.ЕХАНУРОВ, добавив, что хотя Украина в свое время и потеряла много из тех 60% судостроительных мощностей бывшего СССР, которые достались ей в наследство, но остались еще и кадры, и научные институты, поэтому сейчас продолжается активный поиск партнеров.

Очень интересными и перспективными, по убеждению министра обороны, являются возможности сотрудничества Украины с КНР при участии предприятий Российской Федерации.

“Думаю, что настало время, когда мы должны втроем вести переговоры и договариваться о совместных проектах. Речь здесь идет о военно-транспортных самолетах, о подготовке офицеров морской авиации, об изготовлении морских кораблей. Эта тема сотрудничества, думаю, будет иметь будущее. Очень хотелось бы, чтоб это нашло понимание у наших российских коллег”, - подчеркнул Ю.ЕХАНУРОВ.

Говоря о вопросе развития военно-технического сотрудничества между двумя государствами в контексте провозглашения Украиной курса на интеграцию в НАТО, Ю.ЕХАНУРОВ отметил, что китайские коллеги с пониманием относятся к этому.