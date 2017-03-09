В Высшем совете правосудия заявляют об острой нехватке судей в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявил председатель ВРУ Игорь Бенедисюк.

“Это вопрос острый. Особенно недоукомплектованы апелляционные суды. И это касается как Киева, так и регионов. Это массовое явление в судах Украины”, - сказал Бенедисюк.

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Он отметил, что одной из причин увольнения судей стали внесенные изменения в закон “О правосудии и статусе судей”.

В то же время желающих получить должность судей достаточно, в частности, сегодня на заседании ВСП был продлен срок пребывания на посту нескольким десяткам судей.