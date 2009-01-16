Прокурор вынес предписания крупнейшим должникам за газ

В Тернопольской области областная прокуратура вынесла предписания крупнейшим должникам о погашении задолженности за газ на сумму свыше 1 млн. грн.

Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь прокурора области Леся ДОЛИШНАЯ, на время проведения проверки самые большие долги имели “Торговый Дом “Тернополь”, ОАО “Тернопольтранс”, ОАО “Тернопольский издательско-полиграфический комбинат “Збруч”, ООО “Ремобувь”, ГП “Тернопольское лесное хозяйство”, коммунальное жилищно-эксплуатационное предприятие “Железнодорожник”, коммунальное предприятие “Новый Мир”. В общей сложности было вынесено 21 предписание.

Как сообщал УНИАН, 12 января работники областной прокуратуры совместно со специалистами контролирующих служб и правоохранительных органов начали проверку поставщиков тепла на предмет их работы с должниками, а также для выяснения причин возникновения долгов и платежеспособности недобросовестных плательщиков.