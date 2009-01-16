Киеву прикручивают газ

Государственная компания «Газ Украины» предупредила «Киевэнерго» о начале процедуры ограничения газоснабжения. Такую информацию распространила пресс-служба ГК «Газ Украины».

В пресс-службе утверждают, что ограничение газа столице будет осуществляться во исполнение поручений НАК «Нафтогаз Украины», а главным аргументом является то, что в течение января 2009 г. «Киевэнерго» не заплатила ДК «Газ Украины» за потребленный газ ни одной гривни, говорится в сообщении.

Решение об ограничении снабжения газом предопределено значительной задолженностью «Киевэнерго» перед ДК «Газ Украины» (по состоянию на 15.01.09 - свыше 704,9 млн. грн.), а также наращиванием столичными энергетиками задолженности за потребленный природный газ на протяжении 2008-09 гг.

Сообщение о начале процедуры ограничения газоснабжения столичной энергокомпании направлено председателю правления «Киевэнерго», главе Киевской городской государственной администрации и ОАО «Киевгаз».

В то же время ДК «Газ Украины» посоветовал руководству «Киевэнерго» рассмотреть необходимость подготовки оборудования энергокомпании для перевода на резервные виды топлива, поскольку «Газ Украины» не видит законных оснований для выделения «Киевэнерго» природного газа в полном объеме, поскольку «Киевэненерго» на протяжении отопительного сезона 2008-09 гг. систематически нарушает собственные договорные обязательства”.