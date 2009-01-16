Венгерские железные дороги изменили таможенные правила перевозки багажа

«Укрзализныця» ставит в известность своих пассажиров, что с 1 января 2009 года на венгерских железных дорогах изменены таможенные правила перевозки багажа пассажирами. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, отныне на территорию Венгрии пассажирам железнодорожного транспорта позволяется ввозить товары на сумму до 300 евро, для детей в возрасте до 15 лет – до 150 евро. При этом пассажиры несут уголовную ответственность за предоставление недостоверных данных относительно товара, который перевозят.

Также, согласно новым изменениям, железнодорожным транспортом позволяется ввозить 40 шт. сигарет либо 20 шт. сигарилл, либо 10 сигар, либо 50 г табака. Лица старше 17 лет имеют право перевезти 1 л алкоголя крепостью более 22 градусов, либо 2 литра алкоголя крепостью до 22 градуса, либо 4 литра виноградного вина, либо 16 литров пива. В портативной канистре также можно ввезти 10 л топлива.