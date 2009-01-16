Законопроект: Верховная Рада должна усилить влияние на Нацбанк

Верховной Раде Украины предлагается расширить перечень оснований, по которым Президент Украины вносит в Верховную Раду Украины представление об освобождении от должности председателя Национального банка.

Соответствующий проект Закона “О внесении изменений в Закон Украины «О Национальном банке Украины», внесенный народным депутатом от БЮТ Сергеем МИЩЕНКО, зарегистрирован в ВР.

Предусматривается, в частности, что по результатам отчета председателя Нацбанка перед Верховной Радой о деятельности НБУ парламент может выразить недоверие его председателю. На основании этого Президент обязан внести в Верховную Раду Украины представление о его отставке.

Автор законопроекта С.МИЩЕНКО в пояснительной записке указывает, что предложенная законодательная инициатива даст возможность Верховной Раде обеспечивать эффективный парламентский контроль над деятельностью НБУ, усилить свое влияние на этот орган, обеспечить его реальную и действенную конституционную ответственность перед парламентом.

Депутат напомнил, что в соответствии с Конституцией Украины, Верховная Рада по представлению Президента назначает на должность и освобождает от должности председателя НБУ, а также назначает на должности и освобождает от должностей половину состава Совета НБУ. При этом, по Закону «О Национальном банке Украины», Нацбанк подотчетен парламенту и Президенту в пределах их конституционных полномочий.

С.МИЩЕНКО замечает, что председатель НБУ единолично несет ответственность перед парламентом и Президентом за деятельность Нацбанка, и НБУ должен ежегодно информировать Верховную Раду Украины о направлениях денежно-кредитной и валютной политики, основах создания и функционирования финансового, денежного и кредитного рынков, статусе национальной, а также иностранных валют.

В то же время, отмечает автор законопроекта, в Законе «О Национальном банке Украины» отсутствует механизм конституционной ответственности Нацбанка и его председателя перед Верховной Радой за результаты их деятельности.