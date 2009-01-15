Кабмин ввел лицензирование экспорта мазута

Кабинет министров принял решение о лицензировании экспорта мазута до 1 мая 2009 года.

Как сообщается на сайте правительства, соответствующее постановление принято на заседании Кабинета министров Украины 9 января.

Согласно документу, лицензии на экспорт топлива субъектам внешнеэкономической деятельности будут выдаваться Министерством экономики с ежемесячным информированием Государственной таможенной службы, которая в свою очередь ежемесячно будет подавать Минэкономики информацию об объеме осуществленного экспорта мазута.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров на внеочередном заседании 9 января принял решение об упрощении процедуры закупки мазута промышленными предприятиями для использования его в производстве вместо газа.