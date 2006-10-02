Горан Брегович потерял во Львове паспорт

Известный композитор и исполнитель Горан Брегович, который вчера давал концерт во Львове, потерял там паспорт.

Однако к ситуации отнесся с юмором и сказал, что для приезда к себе домой ему требуется три паспорта – сербский, хорватский и боснийский. Но в то же время заметил, что очень полезным в такой ситуации является французский паспорт, который у него также есть.

Обком со ссылкой на Львовский портал