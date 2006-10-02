Горан Брегович потерял во Львове паспорт
12:09, 02 октября 2006Общество
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Композитор к ситуации отнесся с юмором
Известный композитор и исполнитель Горан Брегович, который вчера давал концерт во Львове, потерял там паспорт.
Однако к ситуации отнесся с юмором и сказал, что для приезда к себе домой ему требуется три паспорта – сербский, хорватский и боснийский. Но в то же время заметил, что очень полезным в такой ситуации является французский паспорт, который у него также есть.
Обком со ссылкой на Львовский портал
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