Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ поручил главе "Газпрома" Алексею МИЛЛЕРУ сделать все необходимое для возобновления транзита через Украину российского газа в Европу, но на приемлемых для Москвы условиях.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом он сказал во время встречи сегодня с главой правления ОАО «Газпром» Алексеем МИЛЛЕРОМ.

"Прошу вас в постоянном режиме находиться на связи и с украинскими коллегами, и с другими участниками газотранспортных процессов и предпринять все необходимое для скорейшего возобновления транзита газа на условиях, приемлемых для России и открытого акционерного общества "Газпром", - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

"Подарков не будет, но транзит надо возобновлять на тех условиях, которые будут для нас приемлемы", - подчеркнул он.