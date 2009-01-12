Польша планирует открыть два новых консульства

Польша планирует для решения проблем с получением польских виз открыть два новых консульства – в Ивано-Франковске и Виннице.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской облгосадминистрации, об этом сказал недавно назначенный генконсул Республики Польша в Льве Гжегож ОПАЛИНСКИЙ сегодня на официальной встрече с председателем Львовской ОГА Николаем КМИТЕМ.

Со своей стороны Н.КМИТЬ отметил, что приход молодого генконсула дает большие надежды на последующее сотрудничество Львовской области с Республикой Польша. “Надеюсь, в 2009 году будет в конечном итоге поставлена точка в вопросе о строительстве новых таможенных переходов, а также будет заложен первый камень в строительство концессионного автобана «Краковец-Броды-Львов»”, - сказал он.

Руководитель области также акцентировал внимание на дальнейшем культурном сотрудничестве Львовской области и Польши, а также на выполнении региональных программ сотрудничества между двумя сторонами.