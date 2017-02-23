В Украине запретили еще один российский телеканал за передачу с участием спецназовца РФ

Такое решение было принято в связи с тем, что 11 и 12 февраля в эфире телеканала транслировалась передача "Звезда на крючке" с участием российского офицера полковника ГРУ Генерального штаба ВС Российской Федерации Евгения Николаевича Конопелькина, передает пресс-служба Нацсовета.

Так, в программе были приведены сведения о героической службе командира батальона российского спецназа ГРУ России в Чечне, его желание с детства служить в спецназе, описана боевая ситуация в г. Грозном (Чечня), после участия в которой Конопелькин получил звезду Героя России, что создает для зрителей положительный образ российского офицера, который защищает свою страну от боевиков и испытывает гордость за российскую армию.

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"Размещение в эфире такой информации свидетельствует о наличии нарушения требований части второй статьи 6 Закона Украины "О телевидении и радиовещании", согласно которой не допускается использование телерадиоорганизаций для трансляции телепередач, изготовленных после 1 августа 1991 года, содержащих популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора и их отдельных действий, которые оправдывают или признают правомерной оккупацию территории Украины", - подчеркнули в регуляторе.

Решение Национального совета вступает в силу через месяц после его обнародования.

Ранее на телеканале СТБ вышла в эфир русская версия проекта "Битва экстрасенсов", в которой принимали участие "люди в камуфляже", среди которых были бывшие и действующие российские военные. Один из них открыто признался, что принимал участие в боевых действиях в Украине.