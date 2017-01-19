Нацсовет назначил внеплановую проверку "СТБ" за трансляцию шоу с российскими военными

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения в ходе сегодняшнего заседания члены Нацсовета проголосовали единогласно.

«Был зафиксирован выход передачи «Битва экстрасенсов». Было много резонанса, разные мысли, разные пояснения. Будем разбираться. Мы назначаем внеплановую проверку (телеканала «СТБ» - УНИАН)», - сказал глава Нацсовета Юрий Артеменко.

Как сообщал УНИАН, в Украине разгорелся скандал после того, как вечером 15 января 2017 года на телеканале СТБ вышла в эфир телепередача «Битва экстрасенсов» производства российского телеканала «ТНТ», в которой принимали участие бывшие и нынешние российские военные. Один из них открыто признался, что принимал участие в боевых действиях в Украине.

Глава медиа-группы StarLightMedia и телеканала СТБ Владимир Бородянский на своей странице в Facebook извинился за появление программы «Битва экстрасенсов» с российскими военными в эфире телеканала, назвав это недопустимым с точки зрения морали.

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Кроме того, в конце декабря 2016 года Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала «СТБ» за трансляцию телепередач, которые могут оказывать негативное влияние на физическое и моральное развитие детской и подростковой аудитории. По такому же нарушению в конце июля 2016 года регулятор вынес предупреждение телеканалу «СТБ».

5 февраля 2015 года Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты информационного телерадиопространства Украины, которым устанавливаются общие критерии для определения аудиовизуальной продукции, которая вредит национальной безопасности Украины, запрещается публичное использование такой продукции и определяются санкции к субъектам хозяйствования, которые будут игнорировать такой запрет.