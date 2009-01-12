У Ющенко говорят, что Россия хочет украсть украинский газ

Уполномоченный Президента Украины по вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ заявляет, что из-за нехватки собственного газа «Газпром» уже прибегает к попыткам присвоить украинский природный газ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, по словам Б.СОКОЛОВСКОГО, «идет речь, в частности, о 75 млн. кубометров, которые Украина израсходовала для поддержания газового транзита в направлении Европы, и о газе, предоставленном Украиной Болгарии и Молдове, которые «Газпром» уже отказался компенсировать. Если говорить не дипломатическим языком, то российская сторона публично объявила о намерении украсть украинский газ».

«Российская Федерация и «Газпром» не имеют достаточного количества природного газа для транспортировки европейским потребителям и из-за этого затягивают урегулирование газовой проблемы с Украиной», - отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

По его мнению, не существует другого оправдания уровню финансовых и имиджевых потерь, которые в настоящее время несет Россия. По словам Б.СОКОЛОВСКОГО, из-за остановки транзита газа в Европу Россия ежедневно теряет до 150 млн. дол., а в системе «Газпрома» уже возникли серьезные финансовые проблемы, в частности, с выплатой заработной платы.

«Кроме того, – заявил Уполномоченный Президента Украины по вопросам энергетической безопасности, – закрутив газовый вентиль, Россия рискует окончательно потерять репутацию надежного поставщика энергоресурсов».

«Выглядит, что руководители РФ и «Газпрома» блефуют перед миром, разыгрывая украинскую карту, поскольку не способны удовлетворить взятые перед европейскими потребителями обязательства. Поэтому логичным шагом для Европейского Союза является выяснение реальной ситуации с наличием газа в РФ, в частности, у ее газового монополиста – «Газпрома», – подчеркнул Б.СОКОЛОВСКИЙ.