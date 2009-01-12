В Киеве задержали группу грабителей

Сотрудники столичной милиции задержали трех молодых людей, которые долгое время под угрозой насилия грабили людей в Подольском районе Киева.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в г. Киеве, двое из них (1989 г.р.) ранее были осуждены за кражи и грабежи, причем один пробыл на свободе до задержания всего 28 дней после освобождения из мест лишения свободы.

Как отметили в ЦОС, установлена причастность задержанных к 5 ограблениям.

В отношении них возбуждено уголовное дело, устанавливаются другие случаи противоправной деятельности задержанных.