Валюту Белоруссии девальвировали по требованию МВФ

Девальвация национальной валюты, проведенная Белоруссией в начале 2009 года, была проведена в соответствии с требованием Международного валютного фонда (МВФ). Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По словам Лукашенко, девальвация белорусского рубля являлась одним из условий предоставления Белоруссии кредита МВФ в размере 2,5 миллиарда долларов. "На это надо было идти. Тем более, что девальвацию нам надо было и так осуществлять в силу нашей экспортоориентированной экономики", - добавил он.

Напомним, 1 января Нацбанк Белоруссии объявил о девальвации валюты страны по отношению к доллару и евро почти на 20 процентов. Со 2 января американская валюта в стране стала стоить 2650 белорусских рублей вместо 2200, а европейская - 3703 белорусских рубля вместо 3077.

Белорусское правительство и Нацбанк страны попросили антикризисный кредит у МВФ в конце октября 2008 года. Принципиальное согласие о выделении средств МВФ принял 31 декабря. После утверждения данного решения руководством Фонда в январе Белоруссия немедленно сможет получить первый транш в 800 миллионов долларов.

Лента.ру