На киевских ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 потребление газа вдвое меньше нормы

АК «Киевэнерго» обратилась к НАК «Нафтогаз Украины» с просьбой увеличить поставки газа на киевские ТЭЦ.

Как сообщила УНИАН пресс-служба АК "Киевэнерго", по состоянию на утро 9 января потребление газа на ТЭЦ-5 составляет 97 тыс. куб. м/час, на ТЭЦ-6 - 75 тыс. куб. м/час. Такие показатели более чем в два раза ниже нормативных. С учетом температуры окружающей среды поддержание работоспособности ТЭЦ обеспечивается использованием мазута в объемах 60 тонн/час на ТЭЦ-5 и 75 тонн/час на ТЭЦ-6.

«Поскольку из заявлений представителей НАК «Нафтогаз Украины» известно, что компания способна обеспечить поставки газа на ТЭЦ в достаточных объемах, необходимых для выработки тепла, "Киевэнерго" просит повысить их до необходимого уровня», - сообщает пресс-служба компании.

Как заявил технический директор АК «Киевэнерго» Юрий ГЛАДЫШЕВ, компания «принудительно ограничена в потреблении газа на основании официальных обращений и конкретных действий НАК «Нафтогаз Украины», и перешла на использование мазута в качестве резервного топлива в результате очень низкого уровня давления газа на ТЭЦ».

Газоснабжающие и газотранспортные предприятия 6 января в принудительном порядке значительно сократили поставку природного газа на ТЭЦ АК «Киевэнерго», ссылаясь на отсутствие выделенных объемов на январь, что зафиксировано официальными письмами и соответствующими отметками в диспетчерском журнале. Температуру теплоносителя на уровне 63°С на ТЭЦ-5 и 73°С на ТЭЦ-6 удается поддерживать за счет использования мазута, запасы которого предназначены для чрезвычайных ситуаций. Так, 7 января для производства электроэнергии компания использовала 1610 тонн мазута из резерва, 8 января - 2463 тонн мазута для производства электроэнергии и 632 тонны для производства тепла.

Сегодня "Киевэнерго" несет значительные убытки от выработки электроэнергии, но не может отказаться от этого вида деятельности, поскольку производство тепла и электричества на ТЭЦ взаимосвязаны, сказано в сообщении пресс-службы.

«На ТЭЦ "Киевэнерго" в полной мере используется весь объем газа, который подается от газотранспортных компаний. Поэтому наши потребители получают тепло и электричество прямо пропорционально уровню поставок газа. На сегодняшний день поставки газа на ТЭЦ "Киевэнерго" в принудительном порядке снижены до такого уровня, что компания вынуждена использовать мазут, в том числе и для производства тепла, а не только электроэнергии. В частности, за последние дни для производства тепла компания уже использовала 632 тонны мазута», - комментирует ситуацию Ю.ГЛАДИШЕВ.

Руководство АК «Киевэнерго» ведет активные переговоры относительно закупки мазута на рынке, поскольку весь мазут, который производится на украинских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) в январе законтрактован, и приобрести его в январе без контракта невозможно. Объемы поставок мазута, его цена и схема приобретения не известны. Компания прилагает все усилия, чтобы решить этот вопрос как можно скорее, сказано в сообщении пресс-службы.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 января, заместитель председателя правления НАК “Нафтогаз Украины” Владимир ТРИКОЛИЧ заявил, что НАК «Нафтогаз Украины» бесперебойно подает газ "Киевэнерго".

В.ТРИКОЛИЧ сказал: «В Киеве достаточно объемов газа для выработки тепла и горячей воды. Если что-то происходит, пожалуйста, обращайтесь к предприятиям, которые занимаются этим профессионально, – значит, там срабатывает человеческий фактор. И у меня нет объяснений, почему в одной части Киева тепло и нужно форточки открывать, а в другой прохладно. Это не к нам, обращайтесь к тем службам, которые работают в Киеве, и не привязывайте это к режиму работы газотранспортной системы».

При этом он отметил, что долг Киева за газ растет ежедневно на 15 млн. грн. И на сегодняшний день составляет более 650 млн. грн.

«Киевэнерго» не платит, однако мы бесперебойно подаем газ», - сказал В.ТРИКОЛИЧ.