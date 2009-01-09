Из-за нехватки газа остановлен аммиачный завод концерна «Стирол»

Из-за нехватки газа для нормального производственного цикла остановлен аммиачный завод концерна «Стирол» (Горловка, Донецкая область).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вчера на пресс-конференции начальник Главного управления промышленности и инфраструктуры Донецкой облгосадминистрации Виталий КИЖАЕВ.

По его словам, 8 января «аммиачный завод стал».

В.КИЖАЕВ отметил, что в регионе другие предприятия химической и металлургической промышленности также переведены на иной режим работы, и производство там идет «на тихом ходу».

«В связи с нехваткой газа было принято решение об ограничении подачи газа в первую очередь промышленным предприятиям, - объяснил В.КИЖАЕВ. - Сейчас на 50%, даже больше, сокращена подача газа промышленным предприятиям, сохранена подача только энергоцентралям, которые отапливают жилой сектор».