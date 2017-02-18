Третья годовщина расстрелов на Майдане: в Киеве почтили Героев Небесной Сотни (фото, видео)

10:41, 18 февраля 2017
Общество
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В период с 18 по 22 февраля во всех регионах страны запланированы мероприятия по случаю празднования Дня Героев Небесной сотни.

Украина отмечает третью годовщину расстрелов на Майдане / Фото УНИАН

В Украине, согласно указу президента "О чествовании подвига участников Революции достоинства и увековечения памяти Героев Небесной сотни", 20 февраля отмечается День Героев Небесной сотни.

В Киеве в течение 18-22 февраля состоится ряд массовых мероприятий, в период проведения которых в городе повышен уровень террористической угрозы, полиция и спасатели переведены на усиленный вариант несения службы.

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Председатель ГСЧС Николай Чечеткин отметил, что для обеспечения готовности подразделений службы к действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, пожаров и опасных событий к дежурству будет привлечено около 7 тыс. человек личного состава и 2 тыс. единиц техники.

Столичные правоохранители в течение 18-22 февраля во время траурных мероприятий по случаю третьей годовщины расстрела активистов Евромайдана в центре Киева установят металлические рамки и металлоискатели, а на въездах в города фильтрационные блокпосты.

Уже сегодня, 18 февраля, в 10:30 состоится памятное шествие по чествованию погибших на Майдане по местам столкновений от Украинского дома до ул. Институтской.

Громадське
Громадське

Напомним, 20 февраля 2014 года силовики убили больше всего участников Революции достоинства. В результате столкновений 18-20 февраля три года назад в центре столицы погибли 73 мирных жителя и 11 силовиков. Дом профсоюзов на Майдане сгорел дотла, в Киеве в эти дни остановилось движение метро.

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