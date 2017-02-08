Генпрокуратура подозревает экс-заместителя главы АП в разгоне Евромайдана

ГПУ подозревает экс-заместителя главы Администрации президента времен Януковича к силовому разгону участников Євромайдану. Об этом говорится в соответствующем постановлении Печерского суда.

В документе отмечается, что досудебным расследованием установлено, что в организации силового разгона правоохранительными органами участников акций в г. Киеве 18 и 19 февраля 2014 года принимал участие бывший заместитель главы Администрации Президента Украины по гуманитарным вопросам.

Следовательно, суд разрешил следователям получить доступ к информации о разговорах экс-чиновника за период с 20.11.2013 по 22.02.2014.

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Суд также разрешил правоохранителям получить доступ к информации о телефонных звонках и других работников АП.

В постановлении указано, что прокуратура выясняет место пребывания и контакты бывших работников АП.

Стоит отметить, что во времена Януковича экс-заместителем главы Администрации президента был Юрий Чмырь.

Ранее, глава МВД Арсен Аваков заявил, что экс-глава Администрации президента, народный депутат от «Оппозиционного блока» Сергей Левочкин является автором идеи разгона Майдана.

Позже сам Левочкин назвал ложью обвинения министра внутренних дел Арсена Авакова в его адрес в причастности к разгону Майдана.

«О Майдан. Напомню, что именно неоправданная жестокость милиции против студентов на площади Независимости 30 ноября 2013 стала причиной моего протеста и уход из должности главы Администрации президента. Все это широко известно и лучше всего демонстрирует, что очередная хамское заявление Авакова, как и предыдущие, выстроена на лжи », - сказал депутат.