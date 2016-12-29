Расстрел Майдана: адвокат семей Небесной Сотни рассказал о прорыве в расследовании

"Единственный позитив есть в определенных эпизодах. Таким прорывом 2016 года является дорасследование (параллельное расследование) и объединение уголовных производств относительно эпизода массового расстрела, теракта 20 февраля. Это и дополнительные экспертизы, и переквалификации, и возможность увидеть и оценить все обстоятельства этого преступления в судебном заседании. В конце года есть определенные подвижки по расследованию дел Автомайдана. Дело уже было объединено в одно уголовное производство - в отношении гаишников, которые фальсифицировали рапорты, и их руководства. Есть перспектива выхода далее на организаторов этого процесса ", - рассказал адвокат семей Небесной Сотни Виталий Титич, сообщает Еспресо.TV.

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Он добавляет, что следствие и обвинение на 3-м году расследования декларирует желание выходить на средние звенья и подходить к организаторам не декларативно, а реально.

По мнению Титача, расследование дел относительно Майдана и экономических преступлений валится из-за саботажа судебной ветви власти.