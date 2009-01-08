Предприятия химпрома Украины сократили потребление газа на 50%

Предприятия химической промышленности Украины по просьбе НАК “Нафтогаз Украины” временно сократили потребление газа на 50%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя правления НАК “Нафтогаз Украины” Владимир ТРИКОЛИЧ сегодня на брифинге в Киеве.

“Мы попросили химические предприятия сократить на 50% потребление газа на 1-2 дня. Это около 15 млн. кубометров в сутки”, - сказал он.

При этом В. ТРИКОЛИЧ добавил, что “мы выровняем ситуацию и уже завтра начнем возобновление газа в полном объеме”.

Справка УНИАН. К химическим предприятиям, потребляющим газ в качестве сырья, отнесены ОАО «Днепроазот», ОАО «Ривнеазот», ОАО «Концерн Стирол», ОАО «Одесский припортовый завод», ОАО «Азот», а также «Северодонецкое объединение «Азот».