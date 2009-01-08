Делегация Украины отправляется в Брюссель (состав)

8-9 января состоится визит делегации Украины во главе с вице-премьер-министром Украины по делам европейской и международной интеграции Григорием НЕМЫРЕЙ в г. Брюссель с целью участия в мероприятиях ЕС по газовой проблематике.

Как сообщается на Правительственном портале, в состав делегации входят председатель правления НАК „Нафтогаз Украины” Олег ДУБИНА, министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам европейской интеграции Борис ТАРАСЮК, уполномоченный Президента Украины по вопросам международной энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ, представители МИД Украины и НАК „Нафтогаз Украины”.

Украинская делегация примет участие во внеочередном заседании Комитета Европейского парламента по иностранным делам при участии делегаций Украины и Российской Федерации.

В рамках визита Г.НЕМЫРЯ также проведет рабочие встречи с Президентом Европарламента Ханс-Герт ПЁТТЕРИНГОМ, Президентом Европейской комиссии Жозеф Мануэлем БАРРОЗУ, комиссаром Еврокомиссии по вопросам энергетики Андрисом ПИБАЛГСОМ и другими официальными лицами ЕС.