Днепропетровск переводит часть предприятий на мазут

Днепропетровская облгосадминистрация по результатам заседания областного штаба по обеспечению стабильного функционирования систем теплоснабжения для населения рекомендовала промпредприятиям региону перейти на альтернативные виды топлива или использовать газ из собственного резерва.

Об этом вчера УНИАН сообщили в пресс-службе ОГА.

«Если предприятия не готовы к использованию альтернативных видов топлива и не имеют собственного резерва газа, руководство таких промышленных структур должно отработать вариант безаварийной приостановки потребления газа. Обеспечение газом населения региона является приоритетом, поэтому все мощные потребители газа региона должны в оперативном режиме кардинально уменьшить объемы использования газа», - отмечается в сообщении пресс-службы.

На заседании штаба принято решение о переводе на альтернативные виды топлива государственных предприятий.

В частности, уже с 6 января на использование мазута переведено ДП «НПК «Электровозостроение». Такой шаг позволит высвободить 13,3 тысяч кубометров газа в сутки. Продолжается аналогичная работа с другими предприятиями региона.

Областной штаб также обратился ко всем городским председателям и главам райгосадминистраций Днепропетровщины с требованием провести соответствующую работу с предприятиями, которые расположены на их территориях.

Теперь специалисты областного штаба по обеспечению стабильного функционирования систем теплоснабжения для населения, в состав которого входят руководители областных, городских газоснабжающих структур и магистральных газогонов, продолжают в почасовом режиме осуществлять мониторинг давления газа на входе в Днепропетровскую область и наибольшие города региона. На выполнение распоряжения председателя Днепропетровской обладминистрации, осуществляются все мероприятия для обеспечения газом и теплом населения Днепропетровщины. В области дополнительно задействовали газ Пролетарского производственного управления подземного хранения газа (используют больше 8 млн. кубометров газа ежедневно).

Справка УНИАН. Днепропетровская область ежесуточно потребляет около 30 млн. кубометров природного газа. Из них 12,5 млн. кубометров потребляет население региона, 7,5 млн. – теплоснабжающие компании, 10 млн. кубометров – промышленные предприятия. Наибольшие потребители – ОАО «Арселор Миттал Кривой Рог», ОАО «Днепроазот», ОАО «ДМК им. Дзержинского», ОАО «Днепропетровский металлургический завод им. Петровского», ОАО «Нижнеднепровский трубопрокатный завод»).