Турция не испытывает проблем с российским газом

Турция получает в день 45 миллионов кубометров природного газа из России по трансчерноморскому газопроводу "Голубой поток", сообщил в среду журналистам министр энергетики и природных ресурсов страны Хильми Гюлер.

"В настоящее время у Турции нет проблем с балансом газа, мы успешно справляемся с ситуацией", - добавил он.

В связи с прекращением поставок российского газа через территорию Украины с 40 миллионов кубометров в день до 48 миллионов были увеличены поставки энергоносителей по магистрали "Голубой поток".

Россия - основной поставщик энергоносителей в Турцию. В штатном режиме страна ежедневно получает из России около 40 миллионов кубометров газа через Европу и 35 миллионов кубометров по "Голубому потоку".

Министр энергетики также сказал, что его страна пока не нуждается в дополнительных объемах газа из Ирана, откуда она ежедневно импортирует около 15 миллионов кубометров газа.

РИА "Новости"