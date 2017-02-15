В Харькове из-за отсутствия двух адвокатов рассмотрение дела Штепы перенесли на 13 марта

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня, 15 февраля, приняла коллегия судей Коминтерновского райсуда Харькова.

Во время рассмотрения секретарь судебного заседания сообщила, что в канцелярию поступило заявление от адвокатов Штепы Дмитрия Марченко и Александра Тананакина с просьбой перенести заседание в связи с занятостью в других судебных процессах.

Подсудимая Штепа в свою очередь обратила внимание суда на то, что адвокаты предупреждали суд о занятости еще во время предварительного слушания 3 февраля, когда назначалась дата этого заседания. Кроме того, она, обращаясь к суду, попросила назначить следующее заседание позднее 9 марта. По словам Штепы, до этого времени она будет проходить лечение.

«У меня такие статьи, что я не могу без адвокатов дать добро (продолжать заседание – УНИАН). Я еще хотела попросить. С понедельника, 20 числа, мне назначен курс лечения на 14 дней, до 9 марта. Я бы очень хотела попросить вас, чтобы следующее заседание суда было сразу после 9 марта», - сказала Штепа.

Читайте такжеОпубликованы Савченко списки: боевики хотят обменять обвиняемую в сепаратизме Штепу

Представители прокуратуры не возражали против переноса заседания из-за отсутствия защитников.

Посоветовавшись на месте, суд объявил в заседании перерыв до 14:30 понедельника, 13 марта.

«Суд постановил отложить подготовительное судебное заседание в связи с предоставленным заявлением защитников, а также учитывая мнение обвиняемой. Следующее заседание – 13 марта в 14:30», - сказала председательствующий судья.

Справка УНИАН. Экс-мэра Славянска Донецкой области Нелю Штепу обвиняют в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.