Из-за кризиса в Ужгородском горсовете урежут зарплаты

Из-за финансового кризиса аппарату Ужгородского городского совета урежут зарплаты. Об этом в интервью закарпатским масс-медиа сообщил городской председатель Ужгорода Сергей РАТУШНЯК.

По его словам, сберечь ряд рабочих мест в 2009 году в Ужгородском городском совете будет тяжело, но еще сложнее - высокие зарплаты. Причина этого - финансовый кризис.

«Реально поступления снизились в конце 2008-го, бюджеты по области и стране недовыполнены. Мы свой еще как-то «вытянем» за счет перевыполнения на 108 % два месяца назад, однако придется подтягивать ремни», - прокомментировал ситуацию С. РАТУШНЯК.

Начинать подтягивание ремней мэр Ужгорода планирует с аппарата Ужгородского горсовета.

«Для того, чтобы избежать существенных сокращений, будем урезать выплаты. Это не зацепит основную массу работников, которые получают по 1200-1500 грн., но среднему звену уменьшим премию, а тем, кто получает свыше 3 тысяч, - еще и зарплату. Только таким образом сможем сберечь в горсовете штат в 250 человек», - отметил городской председатель Ужгорода.