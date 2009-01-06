Польша и Чехия существенно недополучают российский газ.

Как сообщает сегодня польская нефтегазовая компания PGNiG, по состоянию на 10 утра поступление газа через Украину в пункт Дроздовичи сократилось до 15% от запланированного объема.

Сегодня же, по информации агентства AFP, представитель основного газового оператора Чехии Мартин ЧАЛУПСКИ сообщил на пресс-конференции о сокращении объемов поставок российского газа через Украину на 75%.

Как сообщал УНИАН, Россия 5 января вечером приняла решение сократить объем поставок газа через Украину на 65,3 млн. куб. м в сутки – до 221,8 млн. куб. м в сутки. В то же время, по информации «Нафтогаза Украины», в действительности поставки были сокращены в 4 раза – до 73,8 млн. кубометров в сутки.

В результате поставки газа были прекращены в Болгарию, Хорватию и Турцию. Румыния ощутила снижение поставок газа на 75%, Венгрия – на 20%, Австрия – на 10%.