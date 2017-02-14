МИД выражает протест в связи с решением суда РФ о законности продления ареста Сущенко

Об этом говорится в обнародованном пресс-службой комментарии внешнеполитического ведомства.

«Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с решением Московского городского суда оставить без изменений постановление Лефортовского районного суда г. Москва от 25 января 2017 года о продлении до 30 апреля 2017 срока содержания под стражей Романа Сущенко, незаконно задержанного в России по фальсифицированным обвинениям», - заявили в МИД.

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В ведомстве считают, что очередной отказ в повторно внесенном стороной защиты ходатайстве об изменении меры пресечения на несвязанную с содержанием под стражей и проведение судебных слушаний в закрытом режиме, а также отказ допустить украинского консула к участию в судебном заседании подтверждают предвзятость российских судебных органов во время рассмотрения дела в отношении Сущенко и его политическую мотивированность.

«Психологическое давление российских судов на Сущенко и политическая целесообразность в деле убедительно свидетельствуют о его сфабрикованном заказном характере», - подчеркивается в комментарии.

В этой связи МИД требует от российских властей немедленно прекратить расправу над Сущенко, освободить его как безосновательно задержанного и обеспечить возвращение в Украину.

Как сообщал УНИАН, ФСБ России 30 сентября 2016 года в Москве задержала собственного корреспондента агентства «Укринформ» Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки, который якобы «целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, представляющие государственную тайну». Уголовное дело было возбуждено по статье «шпионаж».

Сегодня, 14 февраля, Московский городской суд признал законным продление ареста Сущенко до 30 апреля.