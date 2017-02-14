Закрытое судилище над Сущенко: российская Фемида назвала законным продление ареста журналиста

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, такое решение огласил судья Мосгорсуда.

"Постановление Лефортовского районного суда 25 января о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемого Сущенко Романа Владимировича оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения", - сообщила судья.

Читайте такжеКлимкин назвал задержание Россией Сущенко и других политзаключенных рычагом давления на Украину

Заседание прошло в закрытом режиме.

Как сообщал УНИАН, ФСБ России 30 сентября 2016 года в Москве задержала собственного корреспондента "Укринформа" Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки, который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, представляющие государственную тайну". Уголовное дело было возбуждено по статье "шпионаж".

По решению Лефортовского суда Москвы Сущенко будет оставаться под стражей до 30 апреля.