Закрытое судилище над Сущенко: российская Фемида назвала законным продление ареста журналиста

11:14, 14 февраля 2017
Политика
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Московский городской суд признал законным продление ареста украинского журналиста Романа Сущенко, отклонив апелляционную жалобу адвоката Марка Фейгина.

УНИАН

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, такое решение огласил судья Мосгорсуда.

"Постановление Лефортовского районного суда 25 января о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемого Сущенко Романа Владимировича оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения", - сообщила судья.

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Заседание прошло в закрытом режиме.

Как сообщал УНИАН, ФСБ России 30 сентября 2016 года в Москве задержала собственного корреспондента "Укринформа" Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки, который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, представляющие государственную тайну". Уголовное дело было возбуждено по статье "шпионаж".

По решению Лефортовского суда Москвы Сущенко будет оставаться под стражей до 30 апреля.

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Теги: #суд#Сущенко