Нападением на базу крымскотатарского батальона на Чонгаре руководил пьяный майор ВСУ – журналист

"34 бригада ЗСУ захватила "Аскер", избила людей. Захватом руководил пьяный майор, которому пожаловался местный предприниматель - владелец кафе и рынка на Чонгаре. "Татары захватили участок земли и расположили на нем блокаду" - рассказал бизнесмен, бухая с майором. Поэтому, недолго думая, майор решил восстановить справедливость, поднял солдат, и бойцы начали освобождать армянского предпринимателя от татарского ига", - написал он на своей странице в Facebook.

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Он также добавил, что "утром майор извинялся перед представителями местного меджлиса, которых тоже положили лицом на землю".

Кроме этого, по словам Пашаева, у журналистов есть видео, где "до сих пор пьяный майор утром извиняется за нападение на ночь. Против безоружных людей с использованием БТР".

Журналист также отметил, что пьяный военный представился как "командир батальона 34-й бригады майором по имени Сергей Шпанко".

Напомним, радио «Куреш» писало, что в поселке Чонгар Херсонской области неизвестные вооруженные люди в военной форме захватили базу крымскотатарского батальона им. Номана Челебиджихана. Это произошло 12 февраля вечером.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров подтвердил факт нападения общественную организацию "Аскер", на территории которой размещен батальон им. Номана Челебиджихана.

В ВСУ в свою очередь заявили, что на подразделения, выполняющие боевые задачи в Херсонской области на границе с оккупированным Крымом, пытались осуществить атаку представители незаконного вооруженного формирования.

"Сообщение о нападении ВСУ на общественную организацию "Аскер" является ничем иным, как очередным фейком и попыткой очернить Вооруженные силы Украины", - отмечается в сообщении ВСУ.