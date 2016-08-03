Во Львове пьяный водитель маршрутки устроил два ДТП (фото, видео)

Во Львове во вторник вечером, 2 августа, пьяный водитель маршрутки зацепил автомобиль Mazda, а также въехал в фасад дома. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Львова.

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«Вчера вечером патрульным поступил вызов от владельца автомобиля Mazda, о том, что маршрутка №50 задела его автомобиль на улице Лычаковской и поехала дальше. Еще один вызов об упомянутом общественном транспорте поступил от очевидцев, которые видели как водитель въехал в фасад дома в городе Винники на улице Ивасюка», - говорится в сообщении полиции.

Когда инспекторы остановили маршрутку на улице Лычаковской, пассажиров в ней не было.

Водитель находился с явными признаками алкогольного опьянения. Проверка на устройства драгер установила – 2.26 промилле, отмечают в полиции.

На водителя маршрутки составили протоколы за управление в нетрезвом состоянии, за совершенное ДТП, за побег с места ДТП. Кроме того, на водителя вынесли постановление за управление транспортным средством без необходимых документов.