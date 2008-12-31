Нафтогаз: Мы, разумеется, ничего больше сегодня не заплатим

"Нафтогаз Украины" не станет оплачивать штрафы по долгам "Газпрому" до решения арбитражного суда, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя компании.

"Мы, разумеется, ничего больше сегодня не заплатим. Вопрос со штрафами должен решаться после арбитража", - цитирует представителя "Нафтогаза" Валентина Землянского РИА "Новости".

Ранее пресс-секретарь швейцарского посредника RosUkrEnergo сообщил, что "Нафтогаз" завершил перечисление 1,5 миллиарда долларов в счет задолженности, но остался должен еще 600 миллионов с учетом штрафных санкций и пени.