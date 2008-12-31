В Газпроме знают, где застряли 1,5 миллиарда от Нафтогаза

Компания “RosUkrEnergo» получила от «Нафтогаза Украины» 1,5 млрд. долл. задолженности по поставкам газа.

Об этом сообщил официальный представитель «Газпрома» Сергей КУПРИЯНОВ на пресс-конференции в Москве, передают РИА «Новости».

В то же время он отметил, что «Газпром» денег пока не получил. "Надеемся, что RosUkrEnergo выполнит свои обязательства, и деньги поступят на счет Газпрома", - заявил, в свою очередь, заместитель председателя правления «Газпрома» Александр МЕДВЕДЕВ.

Комментируя последние сообщения о возможной конфискации газа Украиной, С.КУПРИЯНОВ заявил, что «Газпром» будет выполнять свои обязательства по поставкам газа в Европу.

А.МЕДВЕДЕВ также рассказал, что «Газпром» сделал Украине «сверхльготное предложение» по цене на газ на 2009 год.

Он отказался назвать конкретную цену газа, отметив лишь, что по сравнению с ранее озвученной ценой в 418 долларов за тысячу кубометров она гораздо ниже.

"До сих пор цена украинской стороной не принята", - добавил А.МЕДВЕДЕВ. В 2008 году цена газа для Украины составляет 179,5 доллара за тысячу кубометров.

В тоже время А.МЕДВЕДЕВ заявил, что украинская сторона ставит под сомнение контракт на транзит газа из РФ в Западную Европу, который действует до 31 декабря 2010 года.