19-30 - Состоится церемония закрытия PIG-PARADЕ’2006 «Мечты детства».PIG-PARADЕ - ежегодный арт-проект, в котором объектом творчества является сделанная из гипса парковая скульптура: хрюшка в натуральную величину. С 4 по 28 сентября 2006 г. в г.Киеве проходит проект, который посвящен детским мечтам украинских звёзд. Каждая мечта изображена на «хрюшке» художниками галереи «Арт-блюз». На аукцион выставляют своих «хрюшек»: О.Блохин, О.Сумская, С.Ротару, Т.Повалий, Я.Табачник и Т.Недельская, Р.Виктюк, Д.Гордон, В.Гришко, А.Ахат, Г.Кричевский, А.Данилко, М.Ефросинина, Я.Клочкова, А.Бабчук, Е.Гапчинская, сестры Завальские, О.Мась и журнал «GALLERY». Автор проекта – Маргарита Сичкарь (развлекательный комплекс «Арена Entertainment», ул.Бассейная,2а, 4 этаж). Нужна аккредитация. Телефон: 8-063-429-45-05.