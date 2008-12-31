Кто покрывал и кто разоблачал судью Зварича

Субъектами судебной власти было сделано все необходимое для того, чтобы обеспечить надлежащие условия для эффективной деятельности правоохранительных органов в раскрытии и расследовании преступления, в совершении которого обвиняется бывший председатель Львовского апелляционного административного суда Игорь ЗВАРИЧ.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии пресс-службы Верховного Суда Украины (ВСУ).

При этом отмечается, что осуществление органами СБУ и прокуратуры документирования оперативно-розыскными средствами деятельности И.ЗВАРИЧА, проведения обысков, а также раскрытие банковской тайны и арест счетов в банковских учреждениях стали возможным лишь в результате принятия соответствующих судебных решений.

В то же время, отмечается в комментарии, в последнее время в СМИ, в частности и с подачи некоторых государственных деятелей и других должностных лиц, распространяется недостоверная информация относительно позиции руководства ВСУ, Совета судей Украины, всего судейского сообщества в оценке деятельности И.ЗВАРИЧА, которая вводит в заблуждение граждан Украины. В частности, речь идет о том, что: на должность председателя указанного суда И.ЗВАРИЧ был назначен Советом судей; его исчезновению способствовало затягивание решения вопроса с предоставлением согласия на его арест, несвоевременное и ненадлежащее реагирование соответствующих субъектов судебной власти на совершенное И.ЗВАРИЧЕМ; уголовное дело по факту получения им взятки закрыто Печерским районным судом г. Киева.

В связи с чем пресс-служба ВСУ сообщает, что на должность председателя Львовского апелляционного административного суда И.ЗВАРИЧ был назначен 20 ноября 2006 года указом Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО (№ 988/2006) по представлению председателя Высшего административного суда Украины Александра ПАСЕНЮКА. По его же представлению И.ЗВАРИЧУ президентским указом от 4 октября 2007 года (№ 946/2007) было присвоено почетное звание "Заслуженный юрист Украины" - за "весомый личный вклад в реализацию государственной правовой политики, укрепление законности и правопорядка, высокий профессионализм в защите конституционных прав и свобод граждан". При этом в представлении А.ПАСЕНЮКА отмечалось, что "за период работы судьей, председателем Львовского апелляционного административного суда ЗВАРИЧ И.С. зарекомендовал себя высококвалифицированным юристом, опытным, трудолюбивым и принципиальным судьей. К исполнению служебных обязанностей относится добросовестно и ответственно. Постоянно работает над повышением своего профессионального уровня, деловой квалификации, изучением новых законодательных и нормативных актов", - цитирует документ пресс-служба ВСУ.

В то же время она подчеркивает, что решение об освобождении И.ЗВАРИЧА от должности председателя Львовского апелляционного административного суда было принято 12 декабря 2008 года Советом судей Украины на первом же заседании, которое состоялось после возбуждения в отношении него уголовного дела и проведения им пресс-конференции во Львове по поводу выявления правоохранительными органами больших сумм денег по месту его работы и проживания. Кроме того, Совет судей как высший орган судейского самоуправления единогласно и категорично осудил недостойное поведение И.ЗВАРИЧА и обратился в Высший совет юстиции с просьбой рассмотреть вопрос об освобождении его от должности судьи за нарушение присяги.

“Следует отметить, что свою принципиальную оценку судье И.ЗВАРИЧУ судейское сообщество дало еще задолго до возбуждения в отношении него уголовного дела. Это сделал IX съезд судей Украины, который тайным голосованием 14 ноября 2008 г. не поддержал предложение об избрании И.ЗВАРИЧА членом Совета судей Украины”, - сообщает пресс-служба ВСУ.

В то же время она информирует, что председатель ВСУ Василий ОНОПЕНКО безотлагательно (в день поступления – 17 декабря 2008 г.) рассмотрел, поддержал и внес на рассмотрение Верховной Рады Украины представление Генеральной прокуратуры о предоставлении парламентом согласия на задержание и арест И.ЗВАРИЧА, а на следующий день – 18 декабря – парламент предоставил такое согласие. Также безотлагательно (в день поступления – 22 декабря 2008 г.) Печерский районный суд г. Киева рассмотрел и удовлетворил представление Генеральной прокуратуры об избрании в отношении обвиняемого в получении взятки И.ЗВАРИЧА меры пресечения в виде взятия под стражу.

“Таким образом, все решения суда и должностных лиц судебной власти, необходимые для обеспечения расследования этого уголовного дела и применения к И.ЗВАРИЧУ мер процессуального принуждения (задержание и взятие под стражу), принимались максимально оперативно – сразу после поступления соответствующих материалов от органов досудебного следствия”, - отмечает пресс-служба.

В то же время она отмечает, что утверждения о "принятии Печерским районным судом г. Киева решения о прекращении уголовного дела в отношении судьи ЗВАРИЧА" также не соответствуют действительности, поскольку Печерский суд вообще не рассматривал жалоб на постановление о возбуждении уголовного дела в отношении него: решением первого заместителя председателя ВСУ Петра ПИЛИПЧУКА по представлению Генпрокуратуры была изменена подсудность рассмотрения жалобы – вместо Печерского райсуда, в который обратился с жалобой И.ЗВАРИЧ, рассмотрение этого дела было определено одному из местных судов Львовской области. По имеющейся информации Шевченковский районный суд г. Львова, который рассматривал эту жалобу, 26 декабря 2008 г. принял решение о ее отклонении. Таким образом, по уголовному делу в отношении И.ЗВАРИЧА сейчас продолжается следствие, - информирует пресс-служба ВСУ.

Как сообщал УНИАН, 23 декабря на итоговой годовой пресс-конференции «Будущее создается сегодня» Президент В.ЮЩЕНКО отметил, что Печерский районный суд Киева, «который находится вдалеке от Львова, под давлением народного депутата ПОРТНОВА, который действует по указанию премьер-министра», рассматривает вопрос об отмене уголовного дела против И.ЗВАРИЧА. В связи с этим Президент выразил возмущение тем, какое отношение Печерский райсуд Киева может иметь к этому делу.

17 декабря заместитель руководителя Главной службы по вопросам деятельности правоохранительных органов – руководитель Департамента взаимодействия с правоохранительными органами Секретариата Президента Иван ЖИЛКА заявил, что председатель ВСУ В.ОНОПЕНКО, который допустил коррупцию в одном из судов, должен был бы заявить о своей отставке.

При этом И.ЖИЛКА отметил, что В.ОНОПЕНКО – бывший председатель Украинской социал-демократической партии – субъекта партийного Блока Юлии Тимошенко, “который по протекции Ю.ТИМОШЕНКО стал фактически во главе судебной системы, проявил достойную удивления толерантность к предупреждению подобных явлений».

И.ЖИЛКА отметил, что на сегодня контроль над судебной системой принадлежит председателю Верховного Суда, ведь на должность председателя суда назначаются судьи лишь Советом судей. При этом 70% членов Совета судей занимают административные должности в судах.

Справка УНИАН. 2 декабря с.г. против председателя Львовского апелляционного административного суда И.ЗВАРИЧА Генеральной прокуратурой Украины было возбуждено уголовное дело за взяточничество в особо крупных размерах. Во время обысков на месте работы и по месту жительства председателя суда и шести судей Львовского апелляционного административного суда работники СБУ и Генпрокуратуры изъяли 1 миллион долларов США и 2 миллиона гривен.

15 декабря СМИ сообщили, что Управление Службы безопасности Украины во Львовской области объявило в розыск судью И.ЗВАРИЧА, который исчез из частной клиники, где находился на лечении.