"Враг боится "Черной бригады": Порошенко наградил защитников Авдеевки (фото, видео)

Как сообщили в пресс-службе главы государства, об этом Порошенко заявил во время вручения государственных наград Украины военнослужащим Вооруженных сил Украины и сотрудникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, отличившимся во время защиты Авдеевки.

В частности, Порошенко поблагодарил воинов 72-й механизированной бригады за мужество и героизм, проявленные ими в защите Авдеевки от российско-террористических войск, а также отважных спасателей, которые под постоянными обстрелами делали все возможное, оказывая помощь жителям этого города.

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Президент отметил, что российские террористические войска после артиллерийской подготовки перешли в наступление с целью захвата района «Промзона» в Авдеевке. Он назвал действия российско-террористических войск очередной провокацией, целью которой была попытка переложить ответственность и обвинить украинскую сторону в нарушении режима прекращения огня.

«Но весь мир увидел, чем являются украинские Вооруженные силы – украинская армия, которую мы с вами создали за последние два с половиной года», – сказал Порошенко.

Президент также отметил, что в этих боях 72-я механизированная бригада подтвердила свое звание одной из самых сильных бригад сухопутных войск ВСУ, которую еще в 2014 году за успешные военные операции, которые она провела в зоне боевых действий, враги окрестили «Черной бригадой».

«Это значит, что враг боится «Черной бригады» и он знает, что там, где 72-я бригада – никто никуда не пройдет, на шаг не продвинется. Это для них вы «Черная бригада», а для нас – светлая и храбрая армия», – обратился к военным Порошенко.

Президент дал соответствующие поручения министру обороны Украины и начальнику Генерального штаба ВСУ с целью отметить 72-ю бригаду особыми отличиями, «чтобы те бойцы, которые приходят по контракту, знали, какой славный боевой путь прошла бригада за последние месяцы и недели».

Глава государства вручил орден Богдана Хмельницкого командиру 72-й отдельной механизированной бригады полковнику Андрею Соколову, командиру механизированного батальона Александру Вдовиченко, другим воинам бригады, которые умелыми, четкими, решительными, а иногда и неординарными решениями обеспечили успех на этом важном рубеже обороны.

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Президент также наградил и отметил сотрудников ГСЧС, которые спасли город от гуманитарной катастрофы.

Глава государства отметил, что в условиях плотного обстрела террористами и российскими оккупационными войсками города, реальных угроз жизни и здоровью, сотрудниками ГСЧС по его поручению был безотлагательно проведен значительный объем восстановительно-спасательных работ в городе по налаживанию деятельности систем жизнеобеспечения, развертывания пунктов обогрева и питания, оказанию медицинской и психологической помощи, организации эвакуации части населения.

Присутствующие минутой молчания почтили память всех военнослужащих, погибших во время обороны и освобождения Донбасса.

Напомним, 29 января около 5 утра в районе Авдеевской промзоны российско-оккупационные войска начали интенсивный обстрел украинских позиций, а потом штурм. Подразделения Вооруженных сил Украины остановили террористов.