"Шахта Бутовка", Опытное и Пески попали под самый мощный танковый обстрел со времен боев за ДАП

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

Он отметил, что "очень неспокойно" на правом фланге Авдеевки. "Противник перебросил в район Спартака и район Донецкого аэропорта дополнительный танковое подразделение и вчера бросил его в бой. Позиция "Шахта Бутовка", населенные пункты Опытное и Пески попали под самый мощный танковый обстрел со времен боев за Донецкий аэропорт", - сказал спикер.

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Кроме того, он добавил, что на этих рубежах также продолжаются активные минометные и артиллерийские обстрелы со стороны противника. "Традиционно враг открывает огонь с большого расстояния и прямо из жилых кварталов Спартака, Ясиноватой и Донецка", - отметил Мотузяник.

По его словам, на левом фланге Авдеевки – возле Донецкой фильтровальной станции, Крутой Балки, Каменки – также продолжаются перестрелки; по сравнению с 29 января здесь накануне было несколько спокойнее.

Также довольно неспокойная обстановка складывается на Светлодарской дуге и под Горловкой, отметил спикер и пояснил, что речь идет о Зайцево и Верхнеторецком.

*** Бои за Донецкий аэропорт начались 26 мая 2014 года после того, как терминал аэропорта захватили боевики "ДНР". Оборона аэропорта продолжалась 242 дня. Украинских силовиков прозвали "киборгами" за героическое противостояние врагам и несокрушимость. За время обороны аэропорта погибли 200 бойцов и около 500 получили ранения.