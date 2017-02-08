Полиция допросила почти 2 тысячи человек по делу об убийстве Шеремета

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции в Киеве начальник Главного следственного управления - заместитель председателя Национальной полиции Александр Вакуленко сообщил, что следствием проводятся 7 из 16 назначенных экспертиз (9 уже завершены), изучается более 1100 соединений и IMEI-кодов и прорабатываются более 150 терабайт информации с более 200 камер наблюдения непосредственно возле места убийства журналиста и на прилегающих территориях.

Также было допрошено более 300 свидетелей - жильцов домов, 420 человек, находившихся на приближенных к месту убийства территориях, которые могли стать путями отхода исполнителей убийства, 48 владельцев припаркованных неподалеку от места взрыва автомобилей. В целом же было допрошено более 1,8 тыс. человек.

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В результате криминалисты выделили ряд видеозаписей, где зафиксировано определенное количество людей, которые за несколько дней до убийства Шеремета неоднократно находились неподалеку от будущего места преступления и недалеко от места жительства журналиста. При этом некоторые из них изучали, а иногда фиксировали на свои гаджеты, наличие внешних видеокамер.

На пресс-конференции журналистам продемонстрировали снятые с видеокамер наружного наблюдения изображения мужчины и женщины, которые могут быть причастны к убийству журналиста.

Новоназначенный руководитель Национальной полиции, а до этого начальник Департамента уголовного розыска НПУ Сергей Князев сообщил, что внимание следователей привлекли два человека - мужчина и женщина, которые в промежуток времени с 16 по 20 июля чаще всего бывали неподалеку от места убийства и во дворе, где была припаркована машина, в которой потом погиб Шеремет, и, вероятно, подкладывали под нее взрывное устройство.

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Комментируя видеозапись, Князев обратил внимание, что женщина, которая чаще всего попадала в объектив видеокамеры, каждый раз появлялась в разной одежде, использовала парик, солнцезащитные очки и другие средства, чтобы сделать невозможной ее идентификацию.

Кроме того, эта женщина была замечена, в соответствии с видео, за час до убийства, а перед совершением преступления пряталась примерно в 150 метрах от перекрестка, на котором взорвалась машина с Шереметом, и это позволяет предположить, что именно она дистанционно привела в действие взрывчатку.

Также Князев отметил, что перемещение подозреваемых лиц, как в день убийства, так и за несколько дней до этого, по прилегающим улицам является алогичным.

Кроме того, Князев сообщил, что подозреваемая женщина после взрыва автомобиля вышла из здания, в котором пряталась, убедилась в том, что происходило в тот момент с автомобилем Шеремета, а затем направилась к станции метро “Университет”, где ее также зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицировала преступление по 2 ч. п. 5 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц). Генеральный прокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета месть за его профессиональную деятельность.

Министр внутренних дел Арсен Аваков не исключал, что к убийству Шеремета может быть причастна Россия.