"Выяснили по косвенным доказательствам": в "ДНР" считают, что к ликвидации "Гиви" причастен Шкиряк

Один из главарей боевиков "ДНР" Эдуард Басурин заявил журналистам, что к ликвидации террориста Михаила Толстых ("Гиви") "может быть причастен" советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк.

"По косвенным доказательствам можно смело утверждать, что данная трагедия организована украинскими спецслужбами. Не исключаем причастность к данному теракту советника министра внутренних дел Украины Шкиряка", - цитирует Басурина сепаратистский ресурс. Читайте такжеВ "ДНР" назвали дату похорон террориста "Гиви" Напомним, в "ДНР" сообщили об уничтожении главаря "батальона "Сомали" "Гиви". По предварительным данным, был использован реактивный пехотный огнемет "Шмель".

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