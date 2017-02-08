"Выяснили по косвенным доказательствам": в "ДНР" считают, что к ликвидации "Гиви" причастен Шкиряк
16:10, 08 февраля 2017Общество
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Один из главарей боевиков "ДНР" Эдуард Басурин заявил журналистам, что к ликвидации террориста Михаила Толстых ("Гиви") "может быть причастен" советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк.
В "ДНР" сообщили об уничтожении главаря "батальона "Сомали" "Гиви" / Сайт боевиков
"По косвенным доказательствам можно смело утверждать, что данная трагедия организована украинскими спецслужбами. Не исключаем причастность к данному теракту советника министра внутренних дел Украины Шкиряка", - цитирует Басурина сепаратистский ресурс.
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Напомним, в "ДНР" сообщили об уничтожении главаря "батальона "Сомали" "Гиви".
По предварительным данным, был использован реактивный пехотный огнемет "Шмель".
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