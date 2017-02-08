Главарь "ДНР" подтвердил уничтожение "Гиви"

14:31, 08 февраля 2017
Война
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Боевики "расследуют" произошедшее как "теракт". 

Захарченко подтвердил ликвидацию

Главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко подтвердил информацию об уничтожении командира "батальона "Сомали" Михаил Толстых, известного как "Гиви".

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"Предварительная версия показала – это был теракт, следствие устанавливает виновных", — цитируют заявление Захарченко "РИА Новости".

Напомним, в "ДНР" сообщили об уничтожении главаря "батальона "Сомали" Михаила Толстых "Гиви". По предварительным данным, был использован реактивный пехотный огнемет "Шмель".

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Новость в сюжете: Ликвидация "Гиви"
Теги: #Захарченко#Гиви#шмель