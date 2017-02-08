Главарь "ДНР" подтвердил уничтожение "Гиви"
14:31, 08 февраля 2017Война
7157
Боевики "расследуют" произошедшее как "теракт".
Захарченко подтвердил ликвидацию "Гиви" / oplot.info
Главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко подтвердил информацию об уничтожении командира "батальона "Сомали" Михаил Толстых, известного как "Гиви".
Читайте такжеВ Минобороны об уничтожении "Гиви": многомесячная кровавая тропа боевика закономерно оборвалась
"Предварительная версия показала – это был теракт, следствие устанавливает виновных", — цитируют заявление Захарченко "РИА Новости".
Напомним, в "ДНР" сообщили об уничтожении главаря "батальона "Сомали" Михаила Толстых "Гиви". По предварительным данным, был использован реактивный пехотный огнемет "Шмель".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Ликвидация "Гиви"