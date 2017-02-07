СМИ: В Чехии работодатели обратились к правительству с просьбой упростить трудоустройство украинцев

Об этом сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Novinky.

Представители бизнеса заявляют, что правительственный проект о легальном приеме на работу украинцев на практике не работает. В прошлом году квоты были исчерпаны до июня, а оформление рабочей карты для одного заявителя занимает до шести месяцев.

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По данным чешского Союза предпринимателей, компании предлагают 140 тысяч свободных позиций для работников. В рамках нынешнего так называемого "режима Украина" ежегодно устанавливается квота на 3800 работников.

"Мы призываем правительство республики в срочном порядке принять предложение по увеличению кадрового потенциала Министерств иностранных дел и внутренних дел для ускорения обработки большего количества запросов о трудовых картах, и помочь компаниям обеспечить недостающим кадровым ресурсам для обеспечения производства и услуг", - говорится в заявлении.

В то же время профсоюзы считают, что представители бизнеса просто хотят сэкономить, получив дешевую рабочую силу.

"Часто при поиске профессиональных рабочих профессий сталкиваешься с заработной платой около 12 тысяч крон ($475). За эти деньги чешский гражданин с трудом сможет прожить, и совершенно ясно, что вряд ли он согласиться на такие условия. Если через месяц место не занято, то компания может нанять иностранного работника", - заявил председатель Чешско-моравской конфедерации профсоюзов.