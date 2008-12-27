Украинская православная церковь не выдвигала кандидата в патриархи

Украинская православная церковь (Московского патриархата) пока официально не выдвигала кандидатуру своего главы - митрополита Владимира - на патриаршество в РПЦ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УПЦ МП, распространенном в пятницу.

Архиерейскому собору РПЦ, который пройдет 25-26 января 2009 года, предстоит избрать нового патриарха.

Епископат УПЦ МП заявил о намерении поддержать кандидатуру главы церкви митрополита Владимира во время голосования на Архиерейском соборе в Москве.

"Обращение архиереев Украинской православной церкви к своему предстоятелю не может и не должно объясняться как официальное выдвижение кандидатуры блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Владимира на патриаршество; Обращение не является официальным синодным или соборным документом, а неформальной просьбой епископата Украинской православной церкви к блаженнейшему митрополиту Владимиру", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что публикация обращения дала начало "свободному и открытому соборному обсуждению" в УПЦ.

"Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Владимир поблагодарил архиереев за доверие, но от ответа на обращение и официальных комментариев воздержался. Официальное выдвижение кандидатур на патриаршество, включая кандидатуру блаженнейшего митрополита Владимира в случае его согласия, состоится на Архиерейском соборе Русской православной церкви 25-26 января 2009 года, как это и предусмотрено соответствующим регламентом", - отмечает пресс-служба УПЦ МП.

На Поместный Собор съедутся около 700 делегатов - архиереев, клириков, монашествующих и мирян.

При этом от Украины будет до четверти делегатов съезда (в Украине расположены 44 из 156 епархий РПЦ), а от России – почти половина (69 епархий).

Некоторые политики в Киеве призывали избрать новым главой Русской православной церкви митрополита Владимира, чтобы "устранить церковный раскол на Украине" и выбить "аргумент "москвоцентричности" из рук радикальных украинских националистов, пишет РИА “Новости”.

Другие считают (см. "Украинский Владимир и российский Кирилл: Москва шокирована выбором", что с избранием патриархом Владимира “в церковь придут давно ожидаемые обществом демократические реформы, при том, что после избрания патриархом митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла “Россию накроет государственный клерикализм, церковь быстро превратится в политическую организацию, причем экстремистскую, враждебную нынешней российской Конституции”.