Украинский Владимир и российский Кирилл: Москва шокирована выбором

Есть государственное русское православие, а есть враждебное украинское… Украинским епископам доверять нельзя… Кремль видит в церкви инструмент укрепления власти спецслужб…

Церковная интрига, цена которой кресло Патриарха и гипотетический перенос патриаршего престола из Москвы в Киев, может уже в январе 2009 года затмить все газовые украинско-российские войны, финансовый кризис, самоедство украинского политического класса и так называемую «путинскую стабильность» в России.

Почему Владимира выдвинули на патриарха

Украинские политики не обратили внимания на судьбоносные для украинско-российских отношений, для всего православного мира итоги внеочередного заседания Священного синода Украинской православной церкви МП, которое состоялось в минувшую субботу.

Украинский епископат решил выдвинуть главу УПЦ МП митрополита Владимира (Сабодана) на патриарший престол. «Мы считаем Вас достойным кандидатом на первосвятительский престол и заверяем, что поддержим вашу кандидатуру во время голосования на Поместном соборе Русской православной церкви», – заявили в обращении 64 украинских епископа. «Именно Вы способны стать тем образцом, который ищут сегодня верующие нашей Церкви», – полагают «отцы православной церкви» Украины.

К слову сказать, у киевского Владимира, (обманем себя и согласимся с тем, что процедура избрания будет демократической и честной) при невмешательстве власти больше шансов стать Патриархом РПЦ МП, чем у любого другого митрополита.

Следует вспомнить, что 18 лет назад митрополит Владимир уже был одним из кандидатов на патриарший престол, однако в ходе голосования уступил место митрополиту Ленинградскому и Новгородскому – будущему патриарху Алексию II, которому проиграл лишь 20 голосов.

Спустя два года после того Поместного собора патриарх Алексий благословил его на служение в качестве первоиерарха Украинской церкви.

Владимир родился 23 ноября 1935 года в Украине, он выпускник Ленинградской духовной академии, в разные годы исполнял обязанности ректора Одесской семинарии и Московской духовной академии, возглавлял церковные кафедры в России и в Украине, был патриаршим экзархом в Западной Европе. То есть вряд ли среди епископов РПЦ МП есть ему равный по опыту работы, знаниям и авторитету.

Даже в Москве говорят, что в отличие от московских иерархов, Владимир «украинский кандидат – носитель опыта и менталитета главы православной церкви в демократическом обществе».

Сегодня украинская православная церковь – насчитывает около 11300 парафий, а также около 200 монастырей. Церковное служение в Украине несут 64 архиерея, более чем 9 тысяч священнослужителей, свыше 5 тысяч монахов и монахинь. Это почти половина епископата РПЦ, обладающего правом голоса на соборе. Но необходимо добавить к ним голоса еще как минимум 300 выборщиков из Украины – духовенства, монахов и мирян, которые могут обеспечить избрание митрополита Владимира Патриархом всея Руси.

Было бы наивно полагать, что в УПЦ МП нет недовольства своими московскими церковными начальниками. Украинские иерархи такие же люди, как и все миряне. Им присуща не просто порочная зависть. Многие из них не желают строить свою церковь по московскому образцу.

Если сформулировать идеи украинской церковной фронды – так это нежелание служить власти, как делают их московские «коллеги». Священники, в беседах с автором этих строк, говорят, что их не устраивают феодальные отношения церкви-государства, которые навязываются и диктуются из Москвы, а тем более участие в политических PR-акциях, как это было в минувших президентских выборах в Украине. К слову сказать, в Украине, в отличие той же России или Белоруссии, религиозные организации стали более активными и критичными к правящим элитам, к их требованиям реального отделения церкви от государства прислушиваются власть предержащие.

Официальная и церковная Москва в шоке

Единодушие украинских епископов повергло в шок светскую и церковную Москву по причине того, что «украинские выборщики» – духовенство и миряне, которые примут участие в выборах нового патриарха, и есть та золотая акция, которая определит, кто будет будущим местоблюстителем православия и займет место умершего Алексия II.

«Впереди планеты всей», естественно, депутат Государственной думы, один из крупных теоретиков и практиков российско-украинской руины Константин Затулин. Именно он сформулировал грядущие вызовы и угрозы для России.

Директор «пиар-конторы» Института стран СНГ безапелляционно (как известно, бывший председатель комитета ВЛКСМ МГУ является, в том числе, и экспертом ряда церковных дисциплин – таких, как патрология, литургика, церковное искусство и догматика), заявил, что «речь идет фактически о продолжении курса на отрыв украинского православия от православия русского, от Московского патриархата. Баллотировка митрополита Владимира может быть этапом на этом пути».

По словам «большого друга украинского народа» и трижды персоны non-grata суверенной Украины, «хотя сейчас результаты голосования предсказать трудно, но если киевский митрополит не наберет нужного количества голосов, со стороны части украинского епископата может последовать негативная реакция «на избрание нового патриарха – не Владимира. Эта реакция может быть использована как фон для организации раскола в Украинской православной церкви».

Кто тянул за язык Затулина? Ну, критиковал бы российский политик целибат или причащение пресным хлебом вместо заквашенного. Так нет. Оказывается, официальная Москва убеждена, что есть государственное «русское православие», а есть враждебное «украинское православие». Есть украинские епископы, которым доверять дело возрождения «великой России» ну никак нельзя. Истинно говорит Затулин: расхождения между РПЦ московским и киевским не церковные, а политические.

Лично мне слова Затулина напомнили информационные сообщения времен СССР: «Советские мусульмане выехали на хадж, к горе Арафат». Другими словами, российский депутат сообщил планете всей и искренне полагает, что РПЦ МП – государственная структура и является департаментом администрации президента РФ. А будущий патриарх обречен стать одним из многочисленных, послушных путинских министров по делам веры и совести.

Кирилл развернул деятельность

Но еще больший церковный переполох, в связи с выдвижением главы УПЦ МП митрополита Владимира (Сабодана) на патриарший престол, произошел в штаб-квартире РПЦ в Москве.

Нынешний «временный, впередсмотрящий» митрополит Кирилл уже во вторник в Свято-Даниловском монастыре (по сути, в своей личной резиденции – Департаменте по внешним отношениям РПЦ МП, деятельность которого обслуживают известные, в том числе и в миру, священники, российские патриоты-государственники) собрал «предсоборную комиссию», которая обсудила процедуру избрания нового патриарха.

«Мы собрались здесь для того, чтобы вместе продумать все необходимые шаги, которые помогли бы подготовить нашу Церковь к поместному собору и на поместном соборе выполнить те задачи, которые перед нами стоят», – заявил перед началом работы комиссии местоблюститель патриаршего престола митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл.

Другими словами, главная задача работы «предсоборной комиссии» – это «шаги», то есть процедура избрания патриарха на поместном соборе РПЦ МП.

И хотя Кирилл утверждает, что «правила избрания» будут утверждены Священным синодом, но мы то воцерквленные и безбожники знаем российскую демократическую традицию. Казуистика «процедуры» свела на нет многие благие идеи в России. Вот, например, за «Единую Россию» голосует 98 процентов российского населения, а все законы, по причине отсутствия парламентской оппозиции в Государственной Думе, принимаются конституционным большинством. Тем более что готовили документы «по процедуре, по шагам» специалисты той части, которую господин Затулин назвал государственным «русским православием», а по сути, подчиненные и самое близкое окружение митрополита Кирилла.

Своего шефа поддержал заместитель главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата епископ Егорьевский Марк. Он назвал «некорректными попытки досрочно выдвигать кандидатуры на пост патриарха и напомнил, что выборы в церкви кардинально отличаются от выборов светских. «Существует много достойных кандидатов на патриарший престол среди епископата, однако само по себе досрочное выдвижение тех или иных кандидатов не вполне корректно, поскольку это вносит дух разделения и соперничества», – сказал он.

Креатура Кремля

Спешность, с которой отреагировал митрополит Кирилл на решение внеочередного заседания Священного синода Украинской православной церкви МП вполне понятна. Его, похоже, убедили основательно, что он главный претендент на патриаршее кресло.

Его желание вполне совпадает с интересами Кремля и той части российского истеблишмента, который в церкви увидел надежный инструмент укрепления власти российских спецслужб, институт способной заменить идеологию, которая успешно обеспечивала устойчивость государства в советские времена. Поэтому в Москве не стесняются утверждать, что вопрос предстоящих выборов окончательно сформулирован: будет патриархом Кирилл (Гундяев) или не-Гундяев?

Митрополит Кирилл близок к российской политической верхушке, его программные, патриотические заявления выходят далеко за рамки деятельности церкви. Он не только повторяет за политиками, но и формулирует главные смыслы и идеи российского политического шовинизма. Например, всегда поддерживал внешнюю политику России в отношении Киева, в 2001 году был главным вдохновителем борьбы за запрет визита Папы Римского Иоанна Павла в Украину, критиковал «оранжевые беспорядки».

По мнению ряда российских экспертов, избрание митрополита Кирилла патриархом превратит русскую православную церковь в «откровенно политическую организацию, имеющую четкую политическую доктрину и ясно выраженные политические цели». В ряде своих программных выступлений и заявлений Кирилл выступает открытым сторонником политической диктатуры в России, подавления несогласных в политике и религиозных меньшинств.

Его ближайшее окружение откровенно и публично реакционное в подавлении инакомыслия, в отношении к другим религиям и конфессиям России. Аналитики полагают, что в случае его избрания патриархом Россию накроет государственный клерикализм. Церковь быстро превратится в политическую организацию, причем экстремистскую, враждебную нынешней российской Конституции.

Кремль, видимо, по недомыслию, это вполне устраивает. Российская власть помогает превращать церковь в свой эффективный инструмент. А церковь в России, в свою очередь, проникает в государственные структуры, включая и силовые, становится государственной.

К слову сказать, по многочисленным опросам, Россия – одна из наиболее безрелигиозных стран, а ее граждане не отличаются особой приверженностью традиционным христианским ценностям. А это аборты, разводы, официальная проституция и терпимость к этим порокам. А миллионы беспризорных детей? Это самый зримый и бесспорно позорный показатель степени приверженности России традиционной христианской морали.

То есть Россия, называя себя «традиционной», «православной» страной, таковой, по сути, не является. Казалось бы, московское православное духовенство должно бы критиковать безбожное российское общество. Но они заняты другим – поисками врагов среди инакомыслия, инаковерующих и за границей.

Если патриархом станет Владимир...

После субботней киевской церковной «схизмы» – решения украинского епископата выдвинуть Владимира в качестве претендента на патриарший престол необходимо понять, что наступает судьбоносный момент: православная церковь может реформироваться. Ведь добровольческий характер религиозной жизни в демократической социальной среде, как утверждают эксперты, является мощным фактором демократизации жизни церковной. А это равенство религиозных организаций перед государством, отсутствие государственных преференций так называемой «государственной» церкви, это добровольная самоорганизация верующих, то есть все то, что создает условия терпимости и процветания в обществе.

Тогда сама церковь будет вынуждена больше внимание уделять не литургической жизни или обрядам, а благотворительности, морали, например, в части культивирования свободы, персональной ответственности верующего человека перед Богом, утверждения терпимости к свободному выбору других людей.

Тогда можно помечтать о том, что религиозность станет нормой, в политику придут не просто профессионалы, но и люди-моральные. Ведь во многих западных, цивилизованных странах в течение многих лет у власти христианские демократы.

Если патриархом изберут митрополита Владимира и, несмотря на огромное сопротивление светской власти, отцы церкви добьются переноса патриаршего престола в древний Киев, то это станет событием вселенского масштаба.

В церковь придут давно ожидаемые обществом реформы, в которых заинтересованы священники и верующие, общество и государственные институты. Современная православная церковь объективно должна ответить на глобальные вызовы. Без православия духовное обновление постсоветского пространства, а значит – экономическое и политическое, гуманитарное развитие обречено. В противном случае православные страны, в том числе и Украина, останутся на задворках Европы.

А если патриарший престол останется в Москве, российская политическая традиция сумеет подчинить, как это было и в прошлом, церковь государству. Роль славянского православия останется прежней. Тогда вряд ли нечистый и прогнивший земной град Вавилон рухнет и освободит место для небесного Иерусалима.

Виктор Тимошенко, Москва–Киев, специально для УНИАН