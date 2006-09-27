На Бессарабском рынке будет введен ”антикризисный менеджмент”

На Бессарабском рынке в Киеве городские власти введут "антикризисный менеджмент".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на брифинге заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ.

По ее словам, на сегодняшний день завершена проверка финансово-хозяйственной деятельности на Житнем и Бессарабском рынках, на Владимирском рынке она продолжается.

И.КИЛЬЧИЦКАЯ сообщила, что в результате проверки на Бессарабском рынке выявлены очень большие нарушения финансовой отчетности. Речь идет о 8 млн. грн., которые рынок, как установила комиссия по его проверке, за последние 1,5 года недоплатил в бюджет города. В том числе, обнаружена затратная часть по этому рынку на сумму 5 млн. грн., под которую нет подтверждающих документов. Вместе с этим, власти города не могут сейчас предпринять какие-либо меры по предотвращению нарушений, так как не могут встретится с директором «Бессарабки».

«Он сейчас находится в каком-то госпитале, причем неподчиненном Горздраву. И мы не можем до него добраться. Но мы сейчас нашли выход. Издается распоряжение о введении антикризисного менеджмента на коммунальных предприятиях. И в дальнейшем мы собираемся так поступать», - сообщила И.КИЛЬЧИЦКАЯ.

По ее словам, сейчас издается распоряжение о том, что «в случае нахождения на больничном директора коммунального предприятия или руководящего лица, от которого зависят результаты хозяйственно-финансовой деятельности предприятия, мы вводим антикризисный менеджмент на период этого больничного для того, чтобы мы могли дальше работать».

И.КИЛЬЧИЦКАЯ поинформировала, что на Житнем рынке обнаружилась недоплата в бюджет в размере 720 тыс. грн., и возникла она давно. А что касается директора Житнего рынка, то, как выяснилось, он давно работает без контракта. «Безусловно, что с этим директором мы не будем продлевать отношения, потому что там есть ряд других ситуаций, которые сейчас выясняются», - сообщила она.

На Владимирском рынке проверка длится только неделю. По словам И.КИЛЬЧИЦКОЙ, с директором этого рынка контракт уже разорван с 3 сентября. Она напомнила, что от 16 предпринимателей именно Владимирского рынка поступали жалобы в правоохранительные органы о незаконных действиях руководства рынка, вымогательстве денег сверх того, что платили официально, применение физической силы, о нанесении ущерба имуществу, которым они торгуют. Этот рынок не перечислил в бюджет, по ее данным, 1 млн. 100 тыс. грн.

«По результатам проверки трех коммунальных предприятий уже мы можем говорить о пополнении бюджета на около 10 млн. грн.», - подитожила И.КИЛЬЧИЦКАЯ.

К этому она также добавила, что на октябрь власти города перед рынками поставили финансовые планы, «которые поднимут доход в бюджет минимум на 50% от того, что было». «Например, Владимирский рынок даст 200 тыс. грн. от предыдущих месяцев. На предпринимателях это никак не должно сказаться», - сообщила замглавы КГГА.

Как сообщал УНИАН, в середине сентября Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ распорядился в месячный срок провести проверку финансово-хозяйственной деятельности коммунальных предприятий «Владимирский рынок» и «Житний рынок». Позже было аналогичное распоряжение по Владимирскому рынку.

В документах отмечается, что решения приняты в связи с обращениями киевлян и субъектов предпринимательской деятельности для улучшения торговли на рынках и с целью обеспечения надлежащего использования коммунальной собственности. Для проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности рынков созданы специальные комиссии, возглавила которые заместитель председателя КГГА И.КИЛЬЧИЦКАЯ.