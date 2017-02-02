На Авдеевское направление прибыли пропагандисты LifeNews для съемки провокационных сюжетов - разведка

"На Авдеевское направление прибыла съемочная группа российского телеканала “Life.ru” ( бывший LifeNews) в сопровождении группы специального назначения ВС РФ с целью съемки провокационных сюжетов для обвинения сил АТО в обстрелах гражданских объектов", - говорится в сообщении разведки, обнародованном на официальной странице в Facebook.

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Напомним, российские войска и контролируемые РФ боевики на Донбассе с 29 января начали массированные обстрелы Авдеевки, используя тяжелую артиллерию и системы «Град» и танки. 30 января в результате обстрела были повреждены ЛЭП и прекращено электроснабжение и водоснабжение города, а также Авдеевского коксохима и Донецкой фильтровальной станции.

В результате вражеских обстрелов Авдеевки 1 февраля повреждены 52 дома, сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.