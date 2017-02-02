Спасатели показали масштабы разрушений Авдеевки (фоторепортаж)
11:08, 02 февраля 2017Война
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В результате вражеских обстрелов Авдеевки 1 февраля повреждены 52 дома, сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
Напомним, российские войска и контролируемые РФ боевики на Донбассе с 29 января начали массированные обстрелы Авдеевки, используя тяжелую артиллерию, системы «Град» и танки. 30 января в результате обстрела были повреждены ЛЭП и прекращено электроснабжение и водоснабжение города, а также Авдеевского коксохима и Донецкой фильтровальной станции.
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Вечером 1 февраля Жебривский сообщил о начале переговоров относительно объявления режима тишины на Донбассе на 2 февраля для проведения ремонтных работ.
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