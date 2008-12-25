Из-под завалов в Евпатории извлекли тела еще двух погибших

Из-под завалов разрушенного взрывом жилого дома в Евпатории изъяты тела еще двух погибших.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Таким образом, количество погибших составляет уже 11 человек, из них 1 ребенок. Спасен 21 человек.

Аварийно-спасательные работы ведут 550 человек и 50 единиц техники.

Как сообщал УНИАН, взрыв в Евпатории по улице Некрасова, 67, в пятиэтажном шестиподъездном 95-квартирном жилом доме (1965 года застройки) произошел 24 декабря около 22.00.

По данным МЧС, взрывом разрушены 35 квартир (первый и второй подъезды дома) и повреждены квартиры третьего подъезда.

Под завалами могут находиться 60-62 человека.