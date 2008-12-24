В Новый год кризис загонит украинцев к телевизорам (опрос)

Кризис отразится на новогодних столах и подарках большинства украинцев.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты социологического исследования Института Горшенина, проведенного с 19 по 22 декабря 2008 года в рамках программы исследований «Пульс кризиса».

По данным исследования, 59,7% украинцев уверены в том, что экономический кризис отразится на их праздничных столах. Негативный ответ дали лишь 33,2%, затруднились ответить на этот вопрос 7,1% респондентов.

Большинство опрошенных планирует встретить Новый год дома перед телевизором (82,6%), и только незначительное количество украинцев планирует встречать Новый год в местах общественных гуляний (6,1%), на работе (4,6%), в ресторане (2%) или за городом (1,7%).

Эксперты института отмечают, что, кроме этого, кризис повлиял и на стоимость новогодних подарков – лишь 16% украинцев не собираются экономить на подарках, тогда как 38,5% опрошенных собираются дарить недорогие подарки, а 20,7% респондентов намерены класть подарки под елку только детям. И, наконец, для 14,8% украинцев из-за отсутствия финансовых возможностей эти новогодние праздники пройдут без подарков.

Четвертый этап исследования «Пульс кризиса» проводился Институтом Горшенина методом телефонного опроса с 19 по 22 декабря 2008 года в 25 областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Всего, в соответствии со случайной выборкой, с учетом основных социально-демографических характеристик населения Украины, было опрошено 1000 респондентов, которые представляют взрослое население в возрасте старше 18 лет. Квотами в выборке были: возраст, пол и область, в которой живет респондент. Погрешность репрезентативности относительно объекта исследования не превышает +/- 3,4%. Первый этап исследования «Пульс кризиса» проводился с 22 по 25 октября, второй – с 5 по 10 ноября 2008 года, третий – с 27 ноября по 2 декабря 2008 года.