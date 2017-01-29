Экс-замглавы Генштаба объяснил, что помешало противостоять российской агрессии в Крыму

Так, по его словам, не были готовы тогдашние руководители страны: «Исполняющий обязанности министра обороны адмирал Игорь Тенюх, (начальник Генштаба) генерал-лейтенант Михаил Куцин и исполняющий обязанности президента Александр Турчинов», пишет Апостроф.

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«Думаю, что были внешние игроки, которые имели другой сценарий действий. Кроме того, они не были готовы морально к тем вызовам, которые требовали ответственных решений. Меня часто спрашивают: неужели тогда у нас не было армии? В то время у нас было 186 тысяч личного состава. Но чтобы оценивать армию, нужно понимать, что есть определение ее уровня боеготовности к выполнению заданий. Мы имели тот комплект войск, который позволял нам в мирное время решать некоторые вопросы. Чтобы войти в военный конфликт, нам нужно было провести мобилизационное развертывание. Для этого нужно было время. В 2014 году у армии был штат мирного времени. Но есть штат военного времени, а это другие ресурсы и другое расходование средств. На то время штат мирного времени занимался постоянной боевой и оперативной подготовкой», - сказал Думанский.

Бывший замглавы Гештаба также отметил, что армия не была готова психологически выполнять задачи и принимать решения непосредственно в процессе столкновения, боевых действий, когда нужно было применить оружие, нажать на курок, "это было сложно".