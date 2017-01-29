В боях за Авдеевскую промзону погибли трое военных, еще один - ранен

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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"К сожалению, по состоянию на эту минуту имеем подтвержденную информацию о трех погибших воинах и одном раненном", - сказал Мотузяник.

По его словам, сейчас ситуация в Авдеевский промзоне продолжает оставаться напряженной: противник обстреливает украинские позиции из всего имеющегося оружия, но повторно не штурмует.

Как отметил Мотузяник, сегодняшняя провокация в Авдеевке со стороны боевиков имела целью обвинить украинскую сторону в несоблюдении договоренностей о прекращении огня.

"Украинские войска сейчас находятся в состоянии повышенной боеготовности по всей линии соприкосновения", - подчеркнул представитель Минобороны.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 29 января, около пяти часов утра в районе Авдеевской промзоны российско-оккупационные войска начали штурм позиций сил АТО.

В штабе АТО не назвали точное количество потерь, сообщали о троих раненых.



